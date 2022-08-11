ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У центрі російського Єкатеринбурга з'явилися прапори України (фото)

Новость на русском →
Єкатеринбург, Росія, Четвер 11 серпня 2022 17:03
У центрі російського Єкатеринбурга з'явилися прапори України (фото) Колаж РБК-Україна: прапори України прикрасили центр Єкатеринбурга в РФ
Автор: Володимир Костирін

У російському Єкатеринбурзі в центрі міста з'явилися зображення прапора України - синьо-жовта символіка була нанесена на ряді архітектурних об'єктів цієї ночі.

Про це 11 серпня передає місцеве видання E1.ru.

Так, вранці городяни побачили українську символіку на площі біля Театру драми, а також на гранітній кулі біля будівлі регіонального уряду РФ.

"Впізнаване поєднання синього і жовтого кольорів нанесли на сходи та гранітну кулю вуличні художники, які не залишили розпізнавальних знаків", - йдеться в публікації.

У центрі російського Єкатеринбурга з'явилися прапори України (фото)

У центрі Єкатеринбурга з'явилися зображення прапора України (фото: e1.ru)

Зауважується, що ніхто з жителів Єкатеринбурга не скаржився на появу зображень прапора України - у місцеве УМВС жодних звернень в поліцію не надходило.

У міській мерії заявляють, що вже в курсі ситуації, і пообіцяли, що комунальники "очистять об'єкт найближчим часом".

Хто став автором або авторами таких зображень українських стягів біля урядової будівлі РФ і на Театральній площі - невідомо.

У центрі російського Єкатеринбурга з'явилися прапори України (фото)

У Єкатеринбурзі з'явилися прапори України (фото: e1.ru)

Раніше повідомлялося, що російські радіостанції дві години крутили Гімн України та знамениту пісню "Ой, у лузі червона калина".

Нагадаємо, нещодавно в липні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловився про ймовірність протестів у Росії проти війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація флаг Украины Екатеринбург
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя