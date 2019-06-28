В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)

Украинский флаг (фото: pixabay.com)

Активисты поздравили жителей оккупированного Донецка с Днем Конституции Украины

В День Конституции, 28 июня, неизвестные вывесили флаг Украины прямо в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщил блогер Necro Mancer, который выложил на своей странице в Twitter соответствующее фото.

На снимках видно, что флаг вывешен на здании бывшей гостиницы "Украина".

Скриншот с Twitter

Украинский флаг вывесили в центре оккупированного Донецка (видео: facebook.com/umniyyar)

Стоит отметить, что в сети показали, как украинцы поздравляют жителей ОРДЛО возле КПВВ "Марьинка". Активисты развернули большой флаг Украины, а также достали голубые и желтые шары.

Фото: twitter.com

Напомним, что украинских детей выгнали из отеля в Греции из-за флага на балконах. При этом персонал греческого отеля без разрешения ворвался в номера, которые снимали дети и снял флаги.

Представитель туроператора в Греции сообщил, что руководство решило выселить группу детей с отеля. По его словам, жители отели были возмущены красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом. Персонал отеля не стал долго разбираться и поснимал все флаги, пока дети были экскурсии.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на улице Грушевского вандал разгромил мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Позже стало известно, что мужчина - психически больной человек.

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