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В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)

STYLERЖизнь    28.06.2019 - 12:16
В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)
Украинский флаг (фото: pixabay.com)

Активисты поздравили жителей оккупированного Донецка с Днем Конституции Украины

В День Конституции, 28 июня, неизвестные вывесили флаг Украины прямо в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщил блогер Necro Mancer, который выложил на своей странице в Twitter соответствующее фото.

На снимках видно, что флаг вывешен на здании бывшей гостиницы "Украина".

В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)

Скриншот с Twitter

Украинский флаг вывесили в центре оккупированного Донецка (видео: facebook.com/umniyyar)

Стоит отметить, что в сети показали, как украинцы поздравляют жителей ОРДЛО возле КПВВ "Марьинка". Активисты развернули большой флаг Украины, а также достали голубые и желтые шары.

В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг (фото, видео)

Фото: twitter.com

Напомним, что украинских детей выгнали из отеля в Греции из-за флага на балконах.  При этом персонал греческого отеля без разрешения ворвался в номера, которые снимали дети и снял флаги.

Представитель туроператора в Греции сообщил, что руководство решило выселить группу детей с отеля. По его словам, жители отели были возмущены красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом. Персонал отеля не стал долго разбираться и поснимал все флаги, пока дети были экскурсии.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на улице Грушевского вандал разгромил мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Позже стало известно, что мужчина - психически больной человек.

Мы также писали, что во Львове местные жители устроили отдых на территории воинских захоронений "Марсово поле" возле Лычаковского кладбища.

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