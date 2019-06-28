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У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)

STYLERЖиття    28.06.2019 - 12:16
У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)
Український прапор (фото: pixabay.com)

Активісти привітали жителів окупованого Донецька з Днем Конституції України

У День Конституції, 28 червня, невідомі вивісили прапор України прямо в центрі окупованого Донецька. Про це повідомив блогер Necro Mancer, який виклав на своїй сторінці в Twitter відповідне фото.

На знімках видно, що прапор, вивішений на будівлі колишнього готелю "Україна".

У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)

Скріншот з Twitter

Український прапор вивісили в центрі окупованого Донецька (відео: facebook.com/umniyyar)

Варто зазначити, що в мережі показали, як українці вітають жителів ОРДЛО біля КПВВ "Маріїнка". Активісти розгорнули великий прапор України, а також дістали блакитні і жовті кулі.

У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)

Фото: twitter.com

Нагадаємо, що українських дітей вигнали з готелю в Греції через прапори на балконах. При цьому персонал грецького готелю без дозволу увірвався до кімнати, які знімали діти і зняв прапори.

Представник туроператора в Греції повідомив, що керівництво вирішило виселити групу дітей з готелю. За його словами, жителі готелі були обурені червоно-чорними прапорами, які асоціюються з націоналізмом і фашизмом. Персонал готелю не став довго розбиратися і познімав всі прапори, поки діти були екскурсії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві на вулиці Грушевського вандал розгромив меморіал герою Небесної сотні Сергію Нигояну. Пізніше стало відомо, що чоловік психічно хворий.

Ми також писали, що у Львові місцеві жителі влаштували відпочинок на території військових поховань "Марсове поле" біля Личаківського кладовища.

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