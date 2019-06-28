У центрі окупованого Донецька вивісили український прапор (фото, відео)

Український прапор (фото: pixabay.com)

Активісти привітали жителів окупованого Донецька з Днем Конституції України

У День Конституції, 28 червня, невідомі вивісили прапор України прямо в центрі окупованого Донецька. Про це повідомив блогер Necro Mancer, який виклав на своїй сторінці в Twitter відповідне фото.

На знімках видно, що прапор, вивішений на будівлі колишнього готелю "Україна".

Скріншот з Twitter

Український прапор вивісили в центрі окупованого Донецька (відео: facebook.com/umniyyar)

Варто зазначити, що в мережі показали, як українці вітають жителів ОРДЛО біля КПВВ "Маріїнка". Активісти розгорнули великий прапор України, а також дістали блакитні і жовті кулі.

Фото: twitter.com

Нагадаємо, що українських дітей вигнали з готелю в Греції через прапори на балконах. При цьому персонал грецького готелю без дозволу увірвався до кімнати, які знімали діти і зняв прапори.

Представник туроператора в Греції повідомив, що керівництво вирішило виселити групу дітей з готелю. За його словами, жителі готелі були обурені червоно-чорними прапорами, які асоціюються з націоналізмом і фашизмом. Персонал готелю не став довго розбиратися і познімав всі прапори, поки діти були екскурсії.

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