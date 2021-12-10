В центре Львова устроили массовую драку из-за съемки видео для российского шоу

Сам инцидент произошел вечером 9 декабря около Оперного театра на проспекте Свободы.

Накануне в сети появилось сообщение с анонсом мероприятия, в котором говорилось о планах съемки провокационного ролика: "будут петься российские песни с матами".

Затем, около 21:00, на место пришли молодые люди, которые вмешались в съемочный процесс - стали бить музыкантов и повредили их инструменты с техникой.

Далее группа парней погналась за участниками съемки ролика для российского шоу, но, увидев проезжавшее авто с экипажем патрульных, прекратили преследование и разбежались сами.

В центре Львова устроили массовую драку из-за съемки ролика с песнями для российского шоу (фото: скриншот видео t.me/zahidwtf_official)

Правоохранители подтвердили информацию об инциденте с массовой дракой в центре города и сообщили, что организаторы "концерта" написали заявление.

"Было обращение о массовой драке, музыканты и их знакомые решили написать заявление в полицию", - цитирует ТСН спикера патрульной полиции Львовской области Екатерину Рыбий.

Видео: во Львове молодые люди сорвали запись ролика для российского шоу и побили исполнителей