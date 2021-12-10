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У центрі Львова влаштували масову бійку через зйомки відео для російського шоу

Автор: Володимир Костирін

У центрі Львова активісти зірвали запис відео для російського YouT-Tube-каналу "Вписка", під час якого музиканти співали під гітару російські пісні. Молоді люди прийшли на такий "концерт" і напали на виконавців, влаштувавши бійку.

Відео бійки опубліковано в Telegram-каналі "Zahidwtf".

Сам інцидент стався ввечері 9 грудня біля Оперного театру на проспекті Свободи.

Напередодні в мережі з'явилося повідомлення з анонсом заходу, в якому говорилося про плани зйомки провокаційного ролика: "будуть співатись російські пісні з матами".

Потім, близько 21:00, на місце прийшли молоді люди, які втрутилися в знімальний процес - стали бити музикантів і пошкодили їх інструменти з технікою.

Далі група молодиків погналася за учасниками зйомки ролика для російського шоу, але, побачивши авто з екіпажем патрульних, що проїжджало, припинили переслідування і розбіглися самі.

У центрі Львова влаштували масову бійку через зйомки ролика з піснями для російського шоу (фото: скріншот відео t.me/zahidwtf_official)

Правоохоронці підтвердили інформацію про інцидент з масовою бійкою в центрі міста і повідомили, що організатори "концерту" написали заяву.

"Було звернення про масову бійку, музиканти та їхні знайомі вирішили написати заяву до поліції", - цитує ТСН спікерку патрульної поліції Львівської області Катерину Рибій.

Відео: у Львові молоді люди зірвали запис ролика для російського шоу і побили виконавців

Раніше повідомлялося, що у вересні в Києві побили відомого вуличного музиканта через те, що він співав пісні російського репера Моргенштерна, якому заборонений в'їзд в Україну.

Також ми писали про те, що перед цим у Львові п'яні музиканти горланили пісні російською, і тоді перехожі не стрималися, попросили припинити музикування, а далі виник конфлікт.

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ЛьвівПатрульна служба