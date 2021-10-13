В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу средь бела дня (фото)

На место вызова экстренно прибыл экипаж 3 батальона. "Копы" в парке на лавочке заметили троих мужчин, которые распивали алкоголь на скамейке. У одного из них при проверке был обнаружен пистолет, а отстрелянные гильзы валялись тут же рядом.

Нарушителями порядка оказались 26-летний и 32-летний львовяне, а также 34-летний житель области - он и был вооружен пистолетом.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии лиц доставили в отдел полиции для установления обстоятельств", - говорится в сообщении.

К счастью, по время стрельбы никто из прохожих не пострадал.

По предварительным данным, выстрелы были сделаны в воздух, когда компания распивала спиртное.

Правоохранители опубликовали фото с места инцидента.

Во Львове в парке пьяная компания устроила стрельбу (фото: facebook.com/lvivpolice)