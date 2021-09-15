В Киеве пьяный неадекват устроил хаотичную стрельбу из-за замечания прохожих

В Киеве нетрезвый мужчина открыл огонь из пистолета после замечания прохожих о запрете распития спиртных напитков на улице. В ответ на это неадекват устроил хаотичную стрельбу.

Об этом 15 сентября передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Здолбуновской на жилмассиве Позняки в Дарницком районе столицы. К счастью, мужчина ни в кого из людей не попал, и жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Свидетели происшествия вызвали на место правоохранителей, и вскоре буйный стрелок был пойман.

"На вызов немедленно выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Дарницкого управления полиции. На месте происшествия полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него пистолет "Форт" с патронами", - говорится в публикации.

Злоумышленником оказался 51-летний киевлянин, который так и не смог объяснить мотивы своего поступка.

Также "копы" опросили очевидцев и свидетелей инцидента.

В итоге следователи объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК. Теперь ему за пьяную стрельбу грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

В Киеве мужчина устроил стрельбу в ответ на замечание, что на улице пить алкоголь нельзя (фото: kyiv.npu.gov.ua)