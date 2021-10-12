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Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей. Есть раненый

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Софиевская Борщаговка, Вторник 12 октября 2021 15:00
Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей. Есть раненый Фото: неизвестный ранил мужчину под Киевом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате ранения получил водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

"Около 07:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

Отметим, согласно опубликованному видео, в автомобиле был еще и ребенок.

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