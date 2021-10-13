В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу средь бела дня (фото)
Во Львове нетрезвые мужчины устроили стрельбу в парк имени Ивана Франко. Прохожие сообщили правоохранителям о выстрелах в центре города около полудня.
Об этом 13 октября передали в пресс-центре патрульной полиции во Львовской области в Facebook.
На место вызова экстренно прибыл экипаж 3 батальона. "Копы" в парке на лавочке заметили троих мужчин, которые распивали алкоголь на скамейке. У одного из них при проверке был обнаружен пистолет, а отстрелянные гильзы валялись тут же рядом.
Нарушителями порядка оказались 26-летний и 32-летний львовяне, а также 34-летний житель области - он и был вооружен пистолетом.
"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии лиц доставили в отдел полиции для установления обстоятельств", - говорится в сообщении.
К счастью, по время стрельбы никто из прохожих не пострадал.
По предварительным данным, выстрелы были сделаны в воздух, когда компания распивала спиртное.
Правоохранители опубликовали фото с места инцидента.
Во Львове в парке пьяная компания устроила стрельбу (фото: facebook.com/lvivpolice)
Как сообщалось, ранее под Киевом в Софиевской Борщаговке мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей.
Также мы писали, что перед этим в сентябре в Киеве пьяный неадекват устроил хаотичную стрельбу из-за замечания прохожих.