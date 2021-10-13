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В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу средь бела дня (фото)

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Львов, Среда 13 октября 2021 19:33
В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу средь бела дня (фото) Фото: во Львове произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове нетрезвые мужчины устроили стрельбу в парк имени Ивана Франко. Прохожие сообщили правоохранителям о выстрелах в центре города около полудня.

Об этом 13 октября передали в пресс-центре патрульной полиции во Львовской области в Facebook.

На место вызова экстренно прибыл экипаж 3 батальона. "Копы" в парке на лавочке заметили троих мужчин, которые распивали алкоголь на скамейке. У одного из них при проверке был обнаружен пистолет, а отстрелянные гильзы валялись тут же рядом.

Нарушителями порядка оказались 26-летний и 32-летний львовяне, а также 34-летний житель области - он и был вооружен пистолетом.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии лиц доставили в отдел полиции для установления обстоятельств", - говорится в сообщении.

К счастью, по время стрельбы никто из прохожих не пострадал.

По предварительным данным, выстрелы были сделаны в воздух, когда компания распивала спиртное.

Правоохранители опубликовали фото с места инцидента.

В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу средь бела дня (фото)В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу средь бела дня (фото)В центре Львова пьяная компания устроила стрельбу средь бела дня (фото)

Во Львове в парке пьяная компания устроила стрельбу (фото: facebook.com/lvivpolice)

Как сообщалось, ранее под Киевом в Софиевской Борщаговке мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей.

Также мы писали, что перед этим в сентябре в Киеве пьяный неадекват устроил хаотичную стрельбу из-за замечания прохожих.

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Львов Патрульная служба
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