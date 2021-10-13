У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня (фото)
У Львові нетверезі чоловіки влаштували стрілянину в парк імені Івана Франка. Перехожі повідомили правоохоронцям про постріли у центрі міста близько полудня.
Про це 13 жовтня передали в прес-центрі патрульної поліції у Львівській області в Facebook.
На місце виклику екстрено прибув екіпаж 3 батальйону. "Копи" в парку на лавочці помітили трьох чоловіків, які розпивали алкоголь на лавці. У одного з них при перевірці був виявлений пістолет, а відстріляні гільзи валялися тут же поруч.
Порушниками порядку виявилися 26-річний і 32-річний львів'яни, а також 34 - річний житель області - він і був озброєний пістолетом.
"На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом осіб доставили у відділ поліції для встановлення обставин", - йдеться в повідомленні.
На щастя, під час стрілянини ніхто з перехожих не постраждав.
За попередніми даними, постріли були зроблені в повітря, коли компанія розпивала спиртне.
Правоохоронці опублікували фото з місця інциденту.
У Львові в парку п'яна компанія влаштувала стрілянину (фото: facebook.com/lvivpolice)
Як повідомлялося, раніше під Києвом у Софіївській Борщагівці чоловік у камуфляжі розстріляв авто з родиною.
Також ми писали, що перед цим у вересні у Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих.