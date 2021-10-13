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У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня (фото)

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Львів, Середа 13 жовтня 2021 19:33
У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня (фото) Фото: у Львові сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львові нетверезі чоловіки влаштували стрілянину в парк імені Івана Франка. Перехожі повідомили правоохоронцям про постріли у центрі міста близько полудня.

Про це 13 жовтня передали в прес-центрі патрульної поліції у Львівській області в Facebook.

На місце виклику екстрено прибув екіпаж 3 батальйону. "Копи" в парку на лавочці помітили трьох чоловіків, які розпивали алкоголь на лавці. У одного з них при перевірці був виявлений пістолет, а відстріляні гільзи валялися тут же поруч.

Порушниками порядку виявилися 26-річний і 32-річний львів'яни, а також 34 - річний житель області - він і був озброєний пістолетом.

"На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом осіб доставили у відділ поліції для встановлення обставин", - йдеться в повідомленні.

На щастя, під час стрілянини ніхто з перехожих не постраждав.

За попередніми даними, постріли були зроблені в повітря, коли компанія розпивала спиртне.

Правоохоронці опублікували фото з місця інциденту.

У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня (фото)У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня (фото)У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня (фото)

У Львові в парку п'яна компанія влаштувала стрілянину (фото: facebook.com/lvivpolice)

Як повідомлялося, раніше під Києвом у Софіївській Борщагівці чоловік у камуфляжі розстріляв авто з родиною.

Також ми писали, що перед цим у вересні у Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих.

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Львів Патрульна служба
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