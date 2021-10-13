У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня (фото)

У Львові нетверезі чоловіки влаштували стрілянину в парк імені Івана Франка. Перехожі повідомили правоохоронцям про постріли у центрі міста близько полудня.

Про це 13 жовтня передали в прес-центрі патрульної поліції у Львівській області в Facebook .

На місце виклику екстрено прибув екіпаж 3 батальйону. "Копи" в парку на лавочці помітили трьох чоловіків, які розпивали алкоголь на лавці. У одного з них при перевірці був виявлений пістолет, а відстріляні гільзи валялися тут же поруч.

Порушниками порядку виявилися 26-річний і 32-річний львів'яни, а також 34 - річний житель області - він і був озброєний пістолетом.

"На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом осіб доставили у відділ поліції для встановлення обставин", - йдеться в повідомленні.

На щастя, під час стрілянини ніхто з перехожих не постраждав.

За попередніми даними, постріли були зроблені в повітря, коли компанія розпивала спиртне.

Правоохоронці опублікували фото з місця інциденту.

У Львові в парку п'яна компанія влаштувала стрілянину (фото: facebook.com/lvivpolice)