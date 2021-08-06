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В центре курортного Бердянска внезапно умер молодой парень посреди улицы

Автор: Владимир Костырин

В курортном Бердянске молодой человек внезапно умер прямо на улице у людей на глазах средь бела дня - у парня лет 25 резко ухудшилось самочувствие, он упал, и через некоторое время скончался, несмотря на реанимационные мероприятия медиков "скорой".

Об этом 6 августа передает местное издание "Бердянск 24".

Сообщается, что трагический случай произошел около 14:00 на улице Горького в центре города.

По словам очевидцев, парень шел вдоль набережной, и тут ему внезапно стало плохо, он почувствовал резкое недомогание и потерял сознание.

Свидетели позвонили в "103" и вызвали "скорую". Прибывшие медики пытались реанимировать молодого человека, но, увы, это не помогло, и парень умер.

В полиции подтвердили факт смерти человека.

Сейчас устанавливается личность покойного. Также в ходе экспертизы будет выяснена причина смерти парня.

Ранее сообщалось, что в марте в Днепре 17-летний парень упал на улице и умер, а само происшествие попало на видеокамеры. Молодой человек никаких хронических заболеваний не имел.

Также мы писали о том, что недавно под Полтавой умер школьник на перемене. После трагедии местные рассказали, что причиной смерти мальчика могло стать падение с высокого крыльца парадного входа.

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Бердянскпреступления