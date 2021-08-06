В центре курортного Бердянска внезапно умер молодой парень посреди улицы

Сообщается, что трагический случай произошел около 14:00 на улице Горького в центре города.

По словам очевидцев, парень шел вдоль набережной, и тут ему внезапно стало плохо, он почувствовал резкое недомогание и потерял сознание.

Свидетели позвонили в "103" и вызвали "скорую". Прибывшие медики пытались реанимировать молодого человека, но, увы, это не помогло, и парень умер.

В полиции подтвердили факт смерти человека.

Сейчас устанавливается личность покойного. Также в ходе экспертизы будет выяснена причина смерти парня.