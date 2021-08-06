У центрі курортного Бердянська раптово помер молодий хлопець посеред вулиці

Повідомляється, що трагічний випадок стався близько 14:00 на вулиці Горького в центрі міста.

За словами очевидців, хлопець йшов уздовж набережної, і тут йому раптово стало зле, він відчув різке нездужання і знепритомнів.

Свідки подзвонили в "103" і викликали "швидку". Медики, які прибули, намагалися реанімувати молоду людину, але, на жаль, це не допомогло, і хлопець помер.

У поліції підтвердили факт смерті чоловіка.

Зараз встановлюється особа покійного. Також в ході експертизи буде з'ясована причина смерті хлопця.