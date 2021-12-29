В центре Киева заметили волка: удержитесь от прогулок в этом районе

"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе.Природа настолько очистилась, что...", - подписал видео автор.

Смотрите на видео, как бродит волк в ботсаду.

А точно ли волк?

В комментариях жители столицы усомнились, что это волк. Они назвали животное обычной бродячей собакой.

Это не волк. У них высокие Ноги... Обычная собака - бродяга..

Волки другие... Высокие, туловище всегда длинное. Раскраска другая... Одинокие волки, если ходят по одиночку, всегда нападают. А тут собака аж перепугались. Да еще оборачивалась, думала что ее хоть покормили.

Скоріше за все звичайна собака, вовки по своїй природі максимально уникають людей.

Для справки

Волки обычно ведут ночной образ жизни и стараются избегать людей. Эти животные - хищники. Обычно волки не нападают на людей, если их не провоцировать.

Поселившись вблизи населенных пунктов, серые волки нападают на домашних животных и собак. Особенно опасные они в охотничьих угодьях.

Серый волк (фото: activizm.net)