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В центре Киева заметили волка: удержитесь от прогулок в этом районе

Автор: Людмила Жукова

В Киеве в центральном районе разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.

Видео с хищником опубликовали в Telegram-канале Типичного Киева.

"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе.Природа настолько очистилась, что...", - подписал видео автор.

Смотрите на видео, как бродит волк в ботсаду.

А точно ли волк?

В комментариях жители столицы усомнились, что это волк. Они назвали животное обычной бродячей собакой.

  • Это не волк. У них высокие Ноги... Обычная собака - бродяга..
  • Волки другие... Высокие, туловище всегда длинное. Раскраска другая... Одинокие волки, если ходят по одиночку, всегда нападают. А тут собака аж перепугались. Да еще оборачивалась, думала что ее хоть покормили.
  • Скоріше за все звичайна собака, вовки по своїй природі максимально уникають людей.

Для справки

Волки обычно ведут ночной образ жизни и стараются избегать людей. Эти животные - хищники. Обычно волки не нападают на людей, если их не провоцировать.

Поселившись вблизи населенных пунктов, серые волки нападают на домашних животных и собак. Особенно опасные они в охотничьих угодьях.

Серый волк (фото: activizm.net)

Как мы ранее писали, Винницу начали "терроризировать" лисы.

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