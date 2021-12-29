В центре Киева заметили волка: удержитесь от прогулок в этом районе

В Киеве в центральном районе разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.
Видео с хищником опубликовали в Telegram-канале Типичного Киева.
"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе.Природа настолько очистилась, что...", - подписал видео автор.
Смотрите на видео, как бродит волк в ботсаду.
В комментариях жители столицы усомнились, что это волк. Они назвали животное обычной бродячей собакой.
Волки обычно ведут ночной образ жизни и стараются избегать людей. Эти животные - хищники. Обычно волки не нападают на людей, если их не провоцировать.
Поселившись вблизи населенных пунктов, серые волки нападают на домашних животных и собак. Особенно опасные они в охотничьих угодьях.
Серый волк (фото: activizm.net)
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