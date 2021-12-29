У центрі Києва помітили вовка: утримайтеся від прогулянок в цьому районі

"Невідомо, що там собі планує сірий, тому будьте обережні і утримайтеся від прогулянок в цьому районі.Природа настільки очистилася, що...",- підписав відео автор.

Дивіться на відео, як бродить вовк в ботсаду.

А чи точно вовк?

У коментарях жителі столиці засумнівалися, що це вовк. Вони назвали тварину звичайною бродячою собакою.

Це не вовк. У них високі ноги... Звичайна собака-бродяга..

Вовки інші... Високі, тулуб завжди довгий. Розмальовка інша... Самотні вовки, якщо ходять по поодинці, завжди нападають. А тут собака аж перелякався. Та ще обертався, думала що його хоч погодували.

Скоріше за все звичайна собака, вовки по своїй природі максимально уникають людей.

Для довідки

Вовки зазвичай ведуть нічний спосіб життя і намагаються уникати людей. Ці тварини - хижаки. Зазвичай вовки не нападають на людей, якщо їх не провокувати.

Оселившись поблизу населених пунктів, сірі вовки нападають на домашніх тварин і собак. Особливо небезпечні вони в мисливських угіддях.

Сірий вовк (фото: activizm.net)