У центрі Києва помітили вовка: утримайтеся від прогулянок в цьому районі

У Києві в центральному районі розгулює вовк. Тварину побачили в ботанічному саду Гришка на Печерську.
Відео з хижаком опублікували в Telegram-каналі Типового Києва.
"Невідомо, що там собі планує сірий, тому будьте обережні і утримайтеся від прогулянок в цьому районі.Природа настільки очистилася, що...",- підписав відео автор.
Дивіться на відео, як бродить вовк в ботсаду.
У коментарях жителі столиці засумнівалися, що це вовк. Вони назвали тварину звичайною бродячою собакою.
Вовки зазвичай ведуть нічний спосіб життя і намагаються уникати людей. Ці тварини - хижаки. Зазвичай вовки не нападають на людей, якщо їх не провокувати.
Оселившись поблизу населених пунктів, сірі вовки нападають на домашніх тварин і собак. Особливо небезпечні вони в мисливських угіддях.
Сірий вовк (фото: activizm.net)
Як ми раніше писали, Вінницю почали "тероризувати" лисиці.