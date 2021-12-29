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У центрі Києва помітили вовка: утримайтеся від прогулянок в цьому районі

Автор: Людмила Жукова

У Києві в центральному районі розгулює вовк. Тварину побачили в ботанічному саду Гришка на Печерську.

Відео з хижаком опублікували в Telegram-каналі Типового Києва.

"Невідомо, що там собі планує сірий, тому будьте обережні і утримайтеся від прогулянок в цьому районі.Природа настільки очистилася, що...",- підписав відео автор.

Дивіться на відео, як бродить вовк в ботсаду.

А чи точно вовк?

У коментарях жителі столиці засумнівалися, що це вовк. Вони назвали тварину звичайною бродячою собакою.

  • Це не вовк. У них високі ноги... Звичайна собака-бродяга..
  • Вовки інші... Високі, тулуб завжди довгий. Розмальовка інша... Самотні вовки, якщо ходять по поодинці, завжди нападають. А тут собака аж перелякався. Та ще обертався, думала що його хоч погодували.
  • Скоріше за все звичайна собака, вовки по своїй природі максимально уникають людей.

Для довідки

Вовки зазвичай ведуть нічний спосіб життя і намагаються уникати людей. Ці тварини - хижаки. Зазвичай вовки не нападають на людей, якщо їх не провокувати.

Оселившись поблизу населених пунктів, сірі вовки нападають на домашніх тварин і собак. Особливо небезпечні вони в мисливських угіддях.

Сірий вовк (фото: activizm.net)

Як ми раніше писали, Вінницю почали "тероризувати" лисиці.

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