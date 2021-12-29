У центрі Києва помітили вовка: утримайтеся від прогулянок в цьому районі
У Києві в центральному районі розгулює вовк. Тварину побачили в ботанічному саду Гришка на Печерську.
Відео з хижаком опублікували в Telegram-каналі Типового Києва.
"Невідомо, що там собі планує сірий, тому будьте обережні і утримайтеся від прогулянок в цьому районі.Природа настільки очистилася, що...",- підписав відео автор.
Дивіться на відео, як бродить вовк в ботсаду.
А чи точно вовк?
У коментарях жителі столиці засумнівалися, що це вовк. Вони назвали тварину звичайною бродячою собакою.
- Це не вовк. У них високі ноги... Звичайна собака-бродяга..
- Вовки інші... Високі, тулуб завжди довгий. Розмальовка інша... Самотні вовки, якщо ходять по поодинці, завжди нападають. А тут собака аж перелякався. Та ще обертався, думала що його хоч погодували.
- Скоріше за все звичайна собака, вовки по своїй природі максимально уникають людей.
Для довідки
Вовки зазвичай ведуть нічний спосіб життя і намагаються уникати людей. Ці тварини - хижаки. Зазвичай вовки не нападають на людей, якщо їх не провокувати.
Оселившись поблизу населених пунктів, сірі вовки нападають на домашніх тварин і собак. Особливо небезпечні вони в мисливських угіддях.
Сірий вовк (фото: activizm.net)
Як ми раніше писали, Вінницю почали "тероризувати" лисиці.