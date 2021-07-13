В центре Киева проучили фанатов "русского мира": выпивали с триколором

В центре Киева на Крещатике произошла драка между поклонниками "русского мира" и его противниками.

Все началось с того, что компания молодых людей распивала спиртное, возле них находился российский флаг. Это заметил мужчина, подошел к молодчикам и порвал триколор. После этого возникла драка. Как оказалось, люди с флагом РФ прибыли в столицу из Херсона.

"Прямо на Майдане компашка бухает под мос*альским триколором. Говорят, что из Херсона и оказывается повсюду любят "русский мир", - подписал видео автор.

Девушка сообщила, что они приехали из Херсона и везде приветствуется "русский мир".

"Это флаг страны оккупанта. Здесь война", - кричал противник.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

На Крещатике люди из Херсона находились с российским флагом