У центрі Києва провчили фанатів "русского мира": випивали з триколором
У центрі Києва на Хрещатику сталася бійка між шанувальниками "русского мира" і його противниками.
Про це повідомляє Telegram-канал "Хуев*й Київ".
Все почалося з того, що компанія молодих людей розпивала спиртне, біля них знаходився російський прапор. Це помітив чоловік, підійшов до молодиків і порвав триколор. Після цього виникла бійка. Як виявилося, люди з прапором РФ прибули до столиці з Херсона.
"Прямо на Майдані компашка бухає під мос*альським триколором. Кажуть, що з Херсона і виявляється всюди люблять "русский мир", - підписав відео автор.
Дівчина повідомила, що вони приїхали з Херсона і скрізь вітається "русский мир".
"Це прапор країни окупанта. Тут війна", - кричав противник.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
На Хрещатику люди з Херсона перебували з російським прапором
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