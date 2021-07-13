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У центрі Києва провчили фанатів "русского мира": випивали з триколором

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 09:07
У центрі Києва провчили фанатів "русского мира": випивали з триколором У центрі Києва сталася бійка через російський триколор (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва на Хрещатику сталася бійка між шанувальниками "русского мира" і його противниками.

Про це повідомляє Telegram-канал "Хуев*й Київ".

Все почалося з того, що компанія молодих людей розпивала спиртне, біля них знаходився російський прапор. Це помітив чоловік, підійшов до молодиків і порвав триколор. Після цього виникла бійка. Як виявилося, люди з прапором РФ прибули до столиці з Херсона.

"Прямо на Майдані компашка бухає під мос*альським триколором. Кажуть, що з Херсона і виявляється всюди люблять "русский мир", - підписав відео автор.

Дівчина повідомила, що вони приїхали з Херсона і скрізь вітається "русский мир".

"Це прапор країни окупанта. Тут війна", - кричав противник.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

На Хрещатику люди з Херсона перебували з російським прапором

Як ми раніше писали, у кафе в центрі Харкова суперечка чоловіків про Крим закінчився різаниною.

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