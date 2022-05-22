ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В центре Киева выставили разбитую технику рашистов: видео и фото металлолома "второй непобедимой" армии

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 14:07
В центре Киева выставили разбитую технику рашистов: видео и фото металлолома "второй непобедимой" армии Коллаж РБК-Украина: на Михайловской площади в Киеве установили уничтоженную технику оккупантов
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на Михайловской площади открыли выставку сожженной украинскими защитниками военной техники российских оккупантов, превратившуюся в груды металлолома.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины на канале в YouTube.

Жители и гости столицы могут осмотреть остатки боевой техники "второй непобедимой армии" мира, которая продолжает поставлять танки, РСЗП, ЗРК и прочие орудия нашим военным в качестве трофеев, а также пополнять современные экспонаты украинских музеев.

Сейчас возле памятника княгини Ольге, апостолам Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской установили для общего обзора такие экспонаты - "гордость" вс рф, как:

  • танк Т-72 Б-3,
  • БМД-2,
  • башня от БМД-4,
  • часть внедорожника "Тигр",
  • машина РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Отмечается, что этот российский комплекс РЭБ был взят с аэродрома в Гостомеле - он стоял в 50 метрах от нашего знаменитого самолета-гиганта Ан-225 ("Мрия"), что был уничтожен захватчиками прямо в ангаре в первый день полномасштабного вторжения.

Старший сотрудник Национального военно-исторический музей Украины Дмитрий Махтаров подчеркивает, что военные ВСУ за 8 лет смогли "натренироваться непосредственно в боевых условиях для уничтожения любого пришедшего на нашу землю врага". Сейчас наши бойцы способны уничтожать технику противника, как бумагу.

Разбитую вражескую технику разгружали в центре Киева под звуки сирен воздушной тревоги. Война продолжается.

В центре Киева выставили разбитую технику рашистов: видео и фото металлолома &quot;второй непобедимой&quot; армииВ центре Киева выставили разбитую технику рашистов: видео и фото металлолома &quot;второй непобедимой&quot; армииВ центре Киева выставили разбитую технику рашистов: видео и фото металлолома &quot;второй непобедимой&quot; армииВ центре Киева выставили разбитую технику рашистов: видео и фото металлолома &quot;второй непобедимой&quot; армииВ центре Киева выставили разбитую технику рашистов: видео и фото металлолома &quot;второй непобедимой&quot; армии

В Киеве на Михайловской площади выставили разбитую технику армии РФ (фото: Андрей Кравченко / kiev.sq.com.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве увековечили "тракторные войска" в виде необычного памятника - инсталляция была сделана из цветов, трактора, и муляжа танка.

Добавим также, недавно в Киеве появилась цветочная клумба в виде "русского военного корабля".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вооруженные силы Украины Военная техника Война России против Украины
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество