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У центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту "другої непереможної" армії

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Київ, Неділя 22 травня 2022 14:07
У центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту "другої непереможної" армії Колаж РБК-Україна: на Михайлівській площі в Києві встановили знищену техніку окупантів
Автор: Володимир Костирін

У Києві на Михайлівській площі відкрили виставку спаленої українськими захисниками військової техніки російських окупантів, що перетворилася на купу металобрухту.

Про це йдеться в сюжеті Військового Телебачення України на каналі в YouTube.

Жителі та гості столиці можуть оглянути залишки бойової техніки "другої непереможної армії" світу, яка продовжує поставляти танки, РСЗВ, ЗРК та іншу зброю нашим військовим в якості трофеїв, а також поповнювати сучасні експонати українських музеїв.

Зараз біля пам'ятника княгині Ользі, апостолам Андрію, Кирилу і Мефодію на Михайлівській встановили для загального огляду такі експонати - "гордість" зс рф як:

  • танк Т-72 Б-3,
  • БМД-2,
  • вежа від БМД-4,
  • частина позашляховика "Тигр",
  • машина РЕБ (радіоелектронної боротьби).

Зазначається, що цей російський комплекс РЕБ був узятий з аеродрому в Гостомелі - він стояв в 50 метрах від нашого знаменитого літака-гіганта Ан-225 ("Мрія"), що був знищений загарбниками прямо в ангарі в перший день повномасштабного вторгнення.

Старший співробітник Національного військово-історичний музей України Дмитро Махтаров наголошує, що військові ЗСУ за 8 років змогли "натренуватися безпосередньо в бойових умовах для знищення будь-якого прийшов на нашу землю ворога". Зараз наші бійці здатні знищувати техніку противника наче папір.

Розбиту ворожу техніку розвантажували в центрі Києва під звуки сирен повітряної тривоги. Війна триває.

У центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту &quot;другої непереможної&quot; арміїУ центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту &quot;другої непереможної&quot; арміїУ центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту &quot;другої непереможної&quot; арміїУ центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту &quot;другої непереможної&quot; арміїУ центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту &quot;другої непереможної&quot; армії

У Києві на Михайлівській площі виставили розбиту техніку армії РФ (фото: Андрій Кравченко / kiev.sq.com.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві увічнили "тракторні війська" у вигляді незвичайного пам'ятника - інсталяція була зроблена з квітів, трактора, і муляжу танка.

Додамо також, нещодавно в Києві з'явилася квіткова клумба у вигляді "русского воєнного корабля".

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