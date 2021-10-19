В центре Киева вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата и устроил погром (фото)

Инцидент произошел этим утром около 10:00 на Липках - на улице Лютеранской в Печерском районе столицы.

К правоохранителям обратился помощник депутата и сообщил о неизвестном, который хулиганит в помещении приемной.

"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

На место происшествия срочно прибыли спецназовцы полка полиции особого назначения №2, которые задержали хулигана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 31-летний житель Полтавской области.

У мужчины при осмотре следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство".

Дуброва добавил, что сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. За выходку мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Следователи общаются с задержанным и устанавливают мотивы совершенного.

В Киеве задержали мужчину, который устроил погром в приемной депутата городского совета (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)