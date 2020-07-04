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В центре Киева установят новый фонтан с Архистратигом Михаилом: Кличко показал видео

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 22:19
В центре Киева установят новый фонтан с Архистратигом Михаилом: Кличко показал видео
В Киева установят фонтан с архангелом Михаилом (фото: скриншот с видео)

Кличко рассказал о стоительстве фонтана со скульптурой архистратига Михаила в Киеве

В Киеве планируют установить большой фонтан со скульптурой Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем столицы Украины. Сооружение будет размещено на Владимирской горке в верхней части одноименного парка за Михайловским собором.

Об этом 4 июля рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook. Также он опубликовал видео и показал 3D-модель скульптуры из специального "пластилина", которую на днях уже начали сканировать.

Глава КГГА отметил, что скульптуру будут частями выливать из бронзы и соединять их. Сейчас же готова основа композиции. Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению.

"Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА", - рассказал Кличко.

Также он подчеркнул, что проект меценатский.

"Фонтан со скульптурой Архистратига станет уже вторым фонтаном из предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка". Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедный мост", - добавил мэр.

Видео: Кличко показал модель скульптуры архангела Михаила для нового фонтана в Киеве

В сети тем временем отреагировали на видео с демонстрацией новой скульптуры для фонтана не однозначно. Помимо одобрения и восхищения красотой композиции, некоторые призывают не застраивать исторический Киев, а также обращают внимание на ряд других важных объектов архитектуры, которые требуют ремонта.

В центре Киева установят новый фонтан с Архистратигом Михаилом: Кличко показал видеоВ центре Киева установят новый фонтан с Архистратигом Михаилом: Кличко показал видеоВ центре Киева установят новый фонтан с Архистратигом Михаилом: Кличко показал видеоВ центре Киева установят новый фонтан с Архистратигом Михаилом: Кличко показал видеоВ центре Киева установят новый фонтан с Архистратигом Михаилом: Кличко показал видео

Фото: скрин комментариев facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее мы писали о том, что в метро Киева установили гигантскую медузу, но скульптура не простояла и дня.

Напомним также, что недавно Кличко рассказал, когда в Киеве планируют строить метро Жуляны-Троещина.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевфонтанскульптура
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