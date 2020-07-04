ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відео

STYLERЖиття    04.07.2020 - 22:19
У центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відео
У Києва встановлять фонтан з архангелом Михаїлом (фото: скріншот з відео)

Кличко розповів про будіництво фонтану зі скульптурою архістратига Михаїла в Києві

У Києві планують встановити великий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла, який вважається небесним покровителем столиці України. Споруда буде розміщено на Володимирській гірці у верхній частині однойменного парку за Михайлівським собором.

Про це 4 липня розповів мер Києва Віталій Кличко у Facebook. Також він опублікував відео і показав 3D-модель скульптури зі спеціального "пластиліну", яку днями вже почали сканувати.

Голова КМДА зазначив, що скульптуру будуть частинами виливати з бронзи та з'єднувати їх. Зараз же готова основа композиції. Скульптори вже почали фінальний етап робіт з виготовлення.

"Проект був схвалений консультативною радою з питань охорони культурної спадщини при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА", - розповів Кличко.

Також він наголосив, що проект меценатський.

"Фонтан зі скульптурою Архистратига стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку «Володимирська гірка». Перший встановили при виході з парку на пішохідно-велосипедний міст", - додав мер.

Відео: Кличко показав модель скульптури архангела Михаїла для нового фонтану в Києві

В мережі тим часом відреагували на відео з демонстрацією нової скульптури для фонтану не однозначно. Крім схвалення і захоплення красою композиції, деякі закликають не забудовувати історичний Київ, а також звертають увагу на низку інших важливих об'єктів архітектури, які потребують ремонту.

У центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відеоУ центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відеоУ центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відеоУ центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відеоУ центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відео

Фото: скрін коментарів facebook.com/Vitaliy.Klychko

Раніше ми писали про те, що у метро Києва встановили гігантську медузу, проте скульптура не простояла і дня.

Нагадаємо також, що нещодавно Кличко розповів, коли в Києві планують будувати метро Жуляни-Троєщина.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Віталий КличкоКиївфонтанскульптура
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся