В центре Киева под церковью обнаружили поселение, которому три тысячи лет (фото)

В центре Киева археологи сделали очередное поразительное открытие. Недавно около стен Софии Киевской был обнаружен дворец конца XII века с языческим символом древних славян, а сейчас возле церкви Спаса на Берестове - уникального памятника архитектуры в комплексе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника - исследователи нашли остатки поселения IX века до нашей эры. Об этом передают "Факты".

Напомним, что еще весной ученые объявляли об обнаружении в ходе археологических раскопок возле этой церкви необычного имитирующего саркофаг захоронение XV-XVIII веков.

В храме Спаса на Берестове сейчас проводятся реконструкционные работы. Старинная церковь уже давно нуждалась в "обновлении" - несколько лет назад для привлечения внимания к судьбе сооружения проводили большую выставку "Фрески церкви Спаса на Берестове ХVII век".

Церковь Спаса на Берестове в Киеве (Фото: ukrinform.ua)

Сейчас же строители проводят работы по благоустройству прилегающей к церкви территории, а ученые - археологические исследования. Так былы обнаружены следы поселения, которому три тысячи лет, что относится к эпохе раннего железного века.

По словам заведующего научно-исследовательским сектором археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергея Тараненко, раньше в этом месте следов поселений ученые не находили, разве что отельные фрагменты керамики.

Специалист обратил внимание, что обнаруженное поселение чернолесcкой культуры является чуть ли не самым северным из обнаруженных.

Тараненко рассказал об обнаруженных артефактах: глиняная столовая, тарная и кухонная посуда, бронзовая бляшка и подвеска.

Один из сосудов склеили воедино по найденным фрагментам. Предмет в то время лепили вручную, а не изготавливали на гончарном круге. На сосуде остались даже вмятины от пальцев первобытных людей и следы от специального штампа, которым прочерчивали геометрический орнамент.

Археологи обнаружили под церковью Спаса на Берестове поселение 9 века до нашей эры и разные артефакты (Фото Сергеея Тараненко / fakty.ua)

"Найденного материала достаточно, чтобы уверенно утверждать, что здесь было целое поселение... Найдены остатки одной постройки, домашняя утварь и характерные украшения", - рассказал ученый.

Отреставрированную церковь Спаса на Берестове торжественно откроют 28 сентября.

Как сообщалось ранее, недавно студенты в Кировоградской области нашли каменные скульптуры, которым пять тысяч лет. Этим идолам поклонялись люди, жившие в эпоху "ранней бронзы".