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В центре Киева собралось 100 тысяч людей: что происходит

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 22:48
В центре Киева собралось 100 тысяч людей: что происходит
Фото: Группа Океан Ельзи (Facebook)

Выступление в центре Киева проходило абсолютно бесплатно

Перед парламентскими выборами 2019 лидер партии Голос и группы Святослав Вакарчук собрал 100 тысяч человек в Киеве на концерте группы Океан Ельзи. Выступление в самом сердце столицы проходит абсолютно бесплатно.

Этот концерт станет финалом предвыборного тура по Украине. Святослав ранее обещал, что на шоу украинцы услышат "океан музыки".

Украинцы пришли поддержать Святослава, а также услышать всеми любимые композиции коллектива.

В комментариях к трансляции люди выразили поддержку артисту и написали ему множество теплых слов. Многие признавались, что плачут от счастья.

Как известно, предвыборный тур партии Голос начался также в Киеве. Это произошло 8 июня. Тогда Святослав впервые публично представил свою команду жителям столицы. В этот день состоялся первый концерт группы в рамках предвыборной гонки.

Как ранее мы писали, солист рок-группы "Океан Ельзи" и лидер партии "Голос", Святослав Вакарчук рассказал о неприятном случае, который произошел между ним и падчерицей. О семейной ссоре исполнитель сообщил в интервью Маше Ефросининой, которое можно посмотреть на YouTube.

Недавно Вакарчук признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом. 

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