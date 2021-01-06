В центре Киева сняли на видео колонну "скорых" со включенными мигалками: что случилось

В Киеве колонна автомобилей "скорой помощи" проехала со включенными мигалками по бульвару Леси Украинки, после чего остановилась около здания Центральной избирательной комиссии. Удивленные очевидцы предположили, что медики собрались на митинг.

Жители столицы в среду, 6 января, сняли мчащие кареты на видео, после чего ролик появился на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как по бульвару в сторону станции метро "Печерская" движется колонна "скорых", которые также включают сирену.

"Возле здания ЦИК собираются скорые. Похоже на какой-то массовый митинг врачей", - говорится в описании к видео.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Колонна "скорых" в центре Киева 6 января (фото: kyivoperativ.info)

Также один из водителей, проезжавший мимо здания Центризбиркома, снял около десятка неотложек со включенными мигалками.

"Бастуют "скорые". Капец, сколько их!" - отметил мужчина.

После этого в сети посыпались удивленные комментарии, нарекания на низкие зарплаты медиков, а также предположения, что данный перфоманс - не митинг, а скорее всего флешмоб.

Как выяснилось, никакой акции протеста или митинга столичных медиков на самом деле сегодня не было. А причина появления в центре столицы большого количества карет объясняется мероприятиями по передаче новеньких "скорых" областному центру экстренной медицинской помощи.

Об этом рассказали в Киевской областной государственной администрации на странице в Facebook.

Так, по данному мероприятию в сети был анонс. Отмечается, что передача новых "скорых" в область состоялась в 14:00 на площади перед зданием Киевской ОГА по адресу пл. Леси Украинки, 1.

Ранее мы сообщали, что в Украине "скорые" теперь работают по новым правилам, и рассказывали, к кому могут не приехать.

Напомним также, что недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам и объяснил, когда они будут, как в Европе. Чиновник отметил, что в Украине на медицину в госбюджете-2021 предусмотрели 163 миллиардов гривен, что является рекордным показателем.