В Украине "скорые" теперь работают по новым правилам: к кому могут не приехать

Скорая помощь (фото: РБК-Украина)

В Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи" - с сегодняшнего дня действует новый порядок определения приоритетности обращений от граждан за экстренной медпомощью.

Так, 1 января вступило в силу постановление правительства №1271 от 16 декабря "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

Теперь поступающие от граждан обращения к диспетчеру по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103 и по единому номеру системы экстренной помощи населению 112 делят на четыре категории - критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные - от чего зависят сроки приезда бригад медиков на вызов.

Как говорится в постановлении Кабмина, диспетчер приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф определяет состояние пациента и обстоятельства событий вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного Минздравом.

Как теперь будут работать "скорые"

Бригада медиков обязана приехать к больному не позже, чем за 10 минут после обращения (допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25% случаев) в случаях, которые относятся к критическим.

То есть при отсутствии или при неэффективном дыхании, при признаках массивной кровопотери.

Они могут быть вызваны: всеми видами травм разной этиологии, влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее), интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее; острыми хроническими заболеваниями.

При экстренном случае "скорая" должна приезжать за 20 минут. При этом с учетом различных факторов, в том числе и пробок, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 15% случаев.

Такие случаи сопровождаются: нарушением сознания; признаками кровотечения; острого коронарного синдрома; острого мозгового инсульта; нарушением дыхания и другими признаками.

Они могут быть вызваны: всеми видами травм разной этиологии; влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее); интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее; острыми хроническими заболеваниями.

В случае поступления обращения из категории неэкстренных "скорая" не спешит на помощь. Диспетчер рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи, или такое обращение может быть передано в местный дежурный центр первичной медико-санитарной помощи.

И только в случае отсутствия такой возможности диспетчер направлении направляет пациенту бригаду "скорой", которая не обязана придерживаться нормативов при критических или экстренных вызовах.

При обращении из категории непрофильных - ситуация аналогичная, как и в случае с неэкстренными обращениями. С той только разницей, что в случае необходимости ответственный медицинский работник оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должен предоставить дистанционную медицинскую консультацию относительно причинах обращения.

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