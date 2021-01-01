В Украине "скорые" теперь работают по новым правилам: к кому могут не приехать

В Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи" - с сегодняшнего дня действует новый порядок определения приоритетности обращений от граждан за экстренной медпомощью.
Так, 1 января вступило в силу постановление правительства №1271 от 16 декабря "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".
Теперь поступающие от граждан обращения к диспетчеру по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103 и по единому номеру системы экстренной помощи населению 112 делят на четыре категории - критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные - от чего зависят сроки приезда бригад медиков на вызов.
Как говорится в постановлении Кабмина, диспетчер приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф определяет состояние пациента и обстоятельства событий вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного Минздравом.
То есть при отсутствии или при неэффективном дыхании, при признаках массивной кровопотери.
Они могут быть вызваны: всеми видами травм разной этиологии, влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее), интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее; острыми хроническими заболеваниями.
Такие случаи сопровождаются: нарушением сознания; признаками кровотечения; острого коронарного синдрома; острого мозгового инсульта; нарушением дыхания и другими признаками.
Они могут быть вызваны: всеми видами травм разной этиологии; влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее); интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее; острыми хроническими заболеваниями.
И только в случае отсутствия такой возможности диспетчер направлении направляет пациенту бригаду "скорой", которая не обязана придерживаться нормативов при критических или экстренных вызовах.
Ранее сообщалось, что украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19.
Также сообщалось, что в Минздраве рассказали, в каких случаях пациентов с подозрением на коронавирус госпитализируют.
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