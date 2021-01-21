В центре Киева прорванный водопровод превратил улицу в каток: авто шли на таран

В центре Киева образовался каток из-за прорвавшей трубы (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на улице Бассейной произошла масштабная авария. Дело в том, что на улице прорвало водопровод, из-за чего на дороге образовался гололед. Автомобили не справились с препятствием на пути и их занесло.

Об этом сообщает "Магнолия ТВ".

Сначала столкнулись 4 автомобиля: Mercedes, Ford, Hyundai и Mitsubishi.

Через несколько минут, минуя избитый транспорт, военный ЗИЛ столкнулся с легковым автомобилем Renault. Спускаясь на улицу Крещатик, машины уже невозможно было остановить. Машины стали неуправляемыми и один за другим таранили попутные автомобили.

К счастью, в аварии никто не пострадал. На место прибыли коммунальщики, которые начали ликвидировать аварийную ситуацию. Полиция также зафиксировала все обстоятельства аварии.

В Киеве произошло масштабное ДТП (фото: Магнолия ТВ)



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