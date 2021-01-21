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У центрі Києва прорваний водопровід перетворив вулиці на каток: авто йшли на таран

Київ, Четвер 21 січня 2021 11:36
У центрі Києва прорваний водопровід перетворив вулиці на каток: авто йшли на таран
У центрі Києва утворився каток з-за прорвала труби (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на вулиці Басейній сталася масштабна аварія. Річ у тому, що на вулиці прорвало водопровід, через це на дорозі утворилася ожеледь. Автомобілі не впоралися з перешкодою на шляху і їх занесло.

Про це повідомляє "Магнолія ТВ".

Спочатку зіткнулися 4 автомобілі: Mercedes, Ford, Hyundai і Mitsubishi.

Через кілька хвилин, минаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault. Спускаючись на вулицю Хрещатик, машини вже неможливо було зупинити. Машини стали некерованими і одна за одною таранили попутні автомобілі.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місце прибули комунальники, які почали ліквідовувати аварійну ситуацію. Поліція також зафіксувала усі обставини аварії.

У центрі Києва прорваний водопровід перетворив вулиці на каток: авто йшли на таранУ центрі Києва прорваний водопровід перетворив вулиці на каток: авто йшли на таранВ Києві сталася масштабна ДТП (фото: Магнолія ТВ)


Як ми писали раніше, під Києвом п'яний водій ледь не убив сім'ю з дитиною.

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