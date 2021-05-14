В центре Киева произошло серьезное ЧП (видео)

"Здесь Водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие - присоединяйтесь. Киев, Пушкинская", - иронично прокомментировал видео автор поста.

В Киеве на Пушкинской прорвало трубу

Судя по ролику, жидкость из трубы совсем не прозрачная. Ее цвет напоминает кофе с молоком.

В комментариях украинцы отметили, что от воды идет пар, а значит эта авария не относится к Киеводоканалу. Также некоторые иронизируют над цветом воды.