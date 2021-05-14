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В центре Киева произошло серьезное ЧП (видео)

Автор: Людмила Жукова

14 мая в центре Киева произошло серьезное ЧП. На улице Пушкинской масштабно прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Здесь Водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие - присоединяйтесь. Киев, Пушкинская", - иронично прокомментировал видео автор поста.

В Киеве на Пушкинской прорвало трубу

Судя по ролику, жидкость из трубы совсем не прозрачная. Ее цвет напоминает кофе с молоком.

В комментариях украинцы отметили, что от воды идет пар, а значит эта авария не относится к Киеводоканалу. Также некоторые иронизируют над цветом воды.

  • Кто банкет оплачивает?
  • Пар идет, это не Водоканал.
  • Разбивают на всех, сколько выпил, в платежке на следующий месяц увидишь.
  • Ждем с нетерпением видео отчет о выставленных счетах за горячую воду.
  • Шаровая банька.
  • Чего ржем? Быстрее все на горячие источники Киева!
  • Это так в городском эндокринологическом центре наливает?!

Как мы ранее сообщали, в Киеве разрушается новый фонтан в Соломенском ландшафтном парке, хотя объект даже не подключили и не ввели в эксплуатацию.

Также мы писали о том, что в переходе киевского метро произошел обвал - с потолка подземки станции метро "Оболонь" упала часть бетонной конструкции.

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