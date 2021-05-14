У центрі Києва сталася серйозна НП (відео)

"Тут Водоканал фільтр-каву наливає в центрі. Бажаючі - приєднуйтесь. Київ, Пушкінська", - іронічно прокоментував відео автор поста.

У Києві на Пушкінській прорвало трубу

Судячи з ролика, рідина з труби зовсім не прозора. Її колір нагадує каву з молоком.

У коментарях українці відзначили, що від води йде пара, а значить ця аварія не належить до Київводоканалу. Також деякі іронізують над кольором води.