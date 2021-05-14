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У центрі Києва сталася серйозна НП (відео)

Автор: Людмила Жукова

14 травня в центрі Києва сталася серйозна НП. На вулиці Пушкінській масштабно прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Тут Водоканал фільтр-каву наливає в центрі. Бажаючі - приєднуйтесь. Київ, Пушкінська", - іронічно прокоментував відео автор поста.

У Києві на Пушкінській прорвало трубу

Судячи з ролика, рідина з труби зовсім не прозора. Її колір нагадує каву з молоком.

У коментарях українці відзначили, що від води йде пара, а значить ця аварія не належить до Київводоканалу. Також деякі іронізують над кольором води.

  • Хто банкет оплачує?
  • Пара йде, це не Водоканал.
  • Розбивають на всіх, скільки випив, в платіжці на наступний місяць побачиш.
  • Чекаємо з нетерпінням відео звіт про виставлені рахунки за гарячу воду.
  • Шарова банька.
  • Чого ржем? Швидше все на гарячі джерела Києва!
  • Це так в міському ендокринологічному центрі наливає?!

Як ми раніше повідомляли, у Києві руйнується новий фонтан у Солом'янському ландшафтному парку, хоча об'єкт навіть не підключили і не ввели в експлуатацію.

Також ми писали про те, що у переході київського метро стався обвал - зі стелі підземки станції метро "Оболонь" впала частина бетонної конструкції.

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