У центрі Києва сталася серйозна НП (відео)
14 травня в центрі Києва сталася серйозна НП. На вулиці Пушкінській масштабно прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Тут Водоканал фільтр-каву наливає в центрі. Бажаючі - приєднуйтесь. Київ, Пушкінська", - іронічно прокоментував відео автор поста.
У Києві на Пушкінській прорвало трубу
Судячи з ролика, рідина з труби зовсім не прозора. Її колір нагадує каву з молоком.
У коментарях українці відзначили, що від води йде пара, а значить ця аварія не належить до Київводоканалу. Також деякі іронізують над кольором води.
- Хто банкет оплачує?
- Пара йде, це не Водоканал.
- Розбивають на всіх, скільки випив, в платіжці на наступний місяць побачиш.
- Чекаємо з нетерпінням відео звіт про виставлені рахунки за гарячу воду.
- Шарова банька.
- Чого ржем? Швидше все на гарячі джерела Києва!
- Це так в міському ендокринологічному центрі наливає?!
Як ми раніше повідомляли, у Києві руйнується новий фонтан у Солом'янському ландшафтному парку, хоча об'єкт навіть не підключили і не ввели в експлуатацію.
Також ми писали про те, що у переході київського метро стався обвал - зі стелі підземки станції метро "Оболонь" впала частина бетонної конструкції.