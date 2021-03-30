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У центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавий

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 13:02
У центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавий У Києві встановили унікальний світлофор (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Печерському районі столиці встановили унікальний світлофор. На ньому знаходяться спеціальні консолі і світлодіодні модулі.

Про це повідомили на сторінці Facebook Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Світлофор знаходиться на вулиці Лесі Українки, 3.

Подібні консолі незабаром встановлять на перехресті бульвару Лесі Українки і вулиці Джона Маккейна, бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова, бульвару Лесі Українки і вулиці Євгена Коновальця, бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

У чому перевага світлофора

Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання і нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Вони добре помітні в будь-який час доби і при будь-якій погоді і акцентують увагу водіїв на сигнали світлофора.

У центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавийУ центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавийУ Києві встановили світлодіодний світлофор (фото: facebook.com/kyivtransportDTI)

Як ми раніше писали, в Києві кур'єр на мопеді влаштував неймовірні гонки з патрульними.

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