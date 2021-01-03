В центре Киева появился красочный мурал, посвященный 2021 году (фото)

Известный киевский художник, который не первый год украшает столицу яркими и оригинальными рисунками, уже успел украсить центр Киева еще одним муралом. Новое изображение связано с наступившим новым 2021-м годом, посвященным быку по восточному календарю.

Фотографию нового изображения художник Виталий Гидеван опубликовал на своей странице в Facebook.

Как уточняется, мурал расположен на территории ангара возле ЖК София Клубный на Софиевской Борщаговке.

"Бык является символом 2021 года. Я хочу каждом пожелать крепкого и сильного здоровья, не терять надежду и верить только в хорошее! Этот год будет лучше предыдущего, и принесет много новых, приятных событий в наши жизни, я в это верю. Счастливых праздников и радости в каждую семью!" – подписал фотографию мурала художник у себя на странице.

В Киеве появился мурал в честь года быка (фото: facebook.com/vitaliy.gideone)

Стоит напомнить, что ранее киевский художник Виталий Гидеван нарисовал мурал, связанный с пожарами на востоке Украины. На новом мурале можно увидеть Алису, которая сидит верхом на пасхальном кролике и куда-то мчится. Автор работы объяснил, почему он выбрал именно этих персонажей и каким образом это связано с пожарами.

Также мы писали, что во Львове уничтожили мурал с изображением Гандзюк. Как объяснили коммунальщики, это было сделано с целью благоустройства города.

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