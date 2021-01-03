У центрі Києва з'явився барвистий мурал, присвячений 2021 року (фото)

Відомий київський художник, який не перший рік прикрашає столицю яскравими й оригінальними малюнками, вже встиг прикрасити центр Києва ще одним муралом. Нове зображення пов'язане з новим 2021-м роком, присвяченим бику за східним календарем.

Фотографію нового зображення художник Віталій Гідеван опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Як уточнюється, мурал розташований на території ангара біля ЖК Софія Клубний на Софіївській Борщагівці.

"Бик є символом 2021 року. Я хочу кожному побажати міцного і сильного здоров'я, не втрачати надію і вірити тільки в хороше! Цей рік буде кращим за попередній, і принесе багато нових приємних подій в наші життя, я в це вірю. Щасливих свят і радість у кожну родину!" – підписав фотографію мурала художник у себе на сторінці.

У Києві з'явився мурал на честь року бика (фото: facebook.com/vitaliy.gideone)

Варто нагадати, що раніше київський художник Віталій Гидеван намалював мурал, пов'язаний з пожежами на сході України. На новому муралі можна побачити Алісу, яка сидить верхи на пасхальному кролику і кудись мчить. Автор роботи пояснив, чому він обрав саме цих персонажів і яким чином це пов'язано з пожежами.

Також ми писали, що у Львові знищили мурал із зображенням Гандзюк. Як пояснили комунальники, це було зроблено з метою благоустрою міста.

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