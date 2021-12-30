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В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 09:02
В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото) Фото: в Киеве открыли еще одну праздничную локацию к Новому году и Рождеству (пресс-служба)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева недавно появилась еще одна праздничная локация с украшенной елочкой и изумительными видами на столицу, для отдыха и времяпровождения в новогодний и рождественский период.

Место является частью главных киевских аттракций на зимние праздники, и через него проходит маршрут для прогулок от Арсенальной площади, через Мариинский парк, Стеклянный мост, Владимирскую горку до самого Подола. Так, новая праздничная зона расположена у Арки Дружбы народов.

Кроме уютной "прописки" с потрясающими видами на киевские красоты, у локации есть еще одна интересная особенность - тут тепло и не дует.

Добиться такого блага для отдыхающих под открытым небом удалось благодаря установке на территории панорамной лаунж-галереи "Арка Gallery" специальных конструкций, которые ограждают внутреннее пространство от любых порывов ветра. Кроме того, тут повсюду полыхает живой огонь, заключенный в арт-инсталляции.

В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)

Праздничная новогодняя локация Арка Gallery в Киеве (фото: пресс-служба администрации)

Кроме великолепных видов просто для глаз и для съемки красочных групповых фото и видео, селфи около самой Арки, есть панорамная галерея на втором этаже, для лучшего панорамного вида.

Также в этой "секретной" праздничной локации можно посидеть под богато украшенной новогодней елью, подкрепиться в баре и на фудкорте съестным и напитками, согревающими коктейлями из можжевеловой настойки.

В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)В центре Киева появилась новая новогодняя локация: как она выглядит (фото)

Новая праздничная локация в Киеве к Рождеству и Новому году Арка Gallery (фото: пресс-служба администрации)

Новая новогодняя зона в столице, где вне зависимости от силы мороза сохраняется уютное тепло, была открыта организаторами ярмарки "Різдво на Подолі" при помощи компании "Спортлаб" и благотворительного фонда Анны Пуртовой.

Напомним, ранее в КГГА перед Новым годом и Рождеством рассказали, какие документы должны быть у посетителей праздничных локаций.

А также мы писали про самые интересные маршруты в Украине, которые создали для туристов в 2021 году.

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Киев Арка Дружбы народов
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