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У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 09:02
У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото) Фото: у Києві відкрили ще одну святкову локацію до Нового Року та Різдва (прес-служба)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва нещодавно з'явилася ще одна святкова локація з прикрашеною ялинкою і дивовижними видами на столицю, для відпочинку і проведення часу в новорічний і різдвяний період.

Місце є частиною головних київських атракцій на зимові свята, і через нього проходить маршрут для прогулянок від Арсенальної площі, Маріїнський парк, Скляний міст, Володимирську гірку до самого Подолу. Так, нова святкова зона розташована коло Арки Дружби народів.

Крім затишної "прописки" з приголомшливими видами на київські красоти, у локації є ще одна цікава особливість - тут тепло і не дме.

Домогтися такого блага для відпочиваючих просто неба вдалося завдяки установці на території панорамної лаунж-галереї "Арка Gallery" спеціальних конструкцій, які захищають внутрішній простір від будь-яких поривів вітру. Крім того, тут всюди палахкотить живий вогонь, укладений в арт-інсталяції.

У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)

Святкова новорічна локація Арка Gallery в Києві (фото: прес-служба адміністрації)

Крім чудових видів просто для очей і для зйомки барвистих групових фото і відео, селфі біля самої Арки, є панорамна галерея на другому поверсі, для кращого панорамного виду.

Також у цій "секретній" святковій локації можна посидіти під багато прикрашеної новорічною ялиною, підкріпитися в барі та на фудкорті їстівним і напоями, зігріваючими коктейлями з ялівцевої настоянки.

У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)

Нова святкова локація в Києві до Різдва та Нового року Арка Gallery (фото: прес-служба адміністрації)

Нова новорічна зона в столиці, де незалежно від сили морозу зберігається затишне тепло, була відкрита організаторами ярмарку "Різдво на Поділлі" за допомогою компанії "Спортлаб" і благодійного фонду Анни Пуртової.

Нагадаємо, раніше в КМДА перед Новим Роком та Різдвом розповіли, які документи мають бути у відвідувачів святкових локацій.

А також ми писали про найцікавіші маршрути в Україні, які створили для туристів у 2021 році.

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Київ Арка Дружби народів
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