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В центре Киева повесился нацгвардеец: видео с места трагедии

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Печерске покончил жизнь самоубийство солдат-контрактник

В Киеве, в Печерском районе солдат Национальной гвардии Украины покончил жизнь самоубийством. Погибшего парня нашли в среду 21 октября.

Случилась трагедия неподалеку от Университета культуры и военной части Нацгвардии. Тело парня нашли на задворках среди зарослей в заброшенной постройке. Об этом говорится в видео на Facebook Вартові еспресо.

"Это произошло на заброшенной территории, на улице Евгения Коновальца, недалеко от университета культуры и военной части НГУ", - говорится в подписи к видео.

Что подвигло 22-летнегопарня к такому поступку, пока не известно. На месте работают следователи и полиция, следственные действия продолжаются.

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В Киеве повесился солдат Национальной гвардии (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

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