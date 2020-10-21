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У центрі Києва повісився нацгвардієць: відео з місця трагедії

Автор: Світлана Мащенко

У Києві на Печерську покінчив життя самогубством солдат-контрактник

У Києві, в Печерському районі солдат Національної гвардії України покінчив життя самогубством. Загиблого хлопця знайшли у середу 21 жовтня.

Трапилася трагедія неподалік від Університету культури і військової частини Нацгвардії. Тіло хлопця знайшли на задвірках серед заростей в покинутій будівлі. Про це йдеться у відео на Facebook Вартові еспресо.

"Це сталося на занедбаній території, на вулиці Євгена Коновальця, недалеко від університету культури і військової частини НГУ", - йдеться у підписі до відео.

Що спонукало 22-річного хлопця до такого вчинку, поки не відомо. На місці працюють слідчі і поліція, слідчі дії тривають.

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У Києві повісився солдат Національної гвардії (відео: facebook.com/vartovi.espreso)

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