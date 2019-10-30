В центре Киева похитили ребенка: его положили в багажник авто

В Киеве похитили ребенка (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве полиция разыскивает мужчину, который уехал на машине с ребенком в багажнике

В Киеве полиция оперативно ищет мужчину, который положил малыша в багажник автомобиля и скрылся. В столице копы объявили план "Перехват", передает пресс-служба правоохранительных органов. ЧП произошло около трех часов дня на улице Саперное поле возле метро "Дружбы народов".

Как сообщил очевидец произошедшего, мужчина худого телосложения около 30 лет положил ребенка в корзину, а потом в багажник и умчался в неизвестном направлении.

Мужчина был одет в темную куртку и управлял автомобилем ВАЗ 21099. Номерные знаки машины — АІ 3045 ОС.

В 15:10 полицейские ввели план "Перехват" по поиску мужчины и транспортного средства.

В столице объявлен план "Перехват" (фото: РБК-Украина)

Как мы ранее сообщали, похитительница четырехмесячного младенца в Коцюбинском под Киевом решением Ирпенского райсуда отправлена под ночной домашний арест, и теперь 26-летней Анастасии Полищук запрещено покидать место жительства с восьми вечера до восьми утра до 22 декабря.