В центре Киева похитили ребенка: его положили в багажник авто

В Киеве полиция разыскивает мужчину, который уехал на машине с ребенком в багажнике
В Киеве полиция оперативно ищет мужчину, который положил малыша в багажник автомобиля и скрылся. В столице копы объявили план "Перехват", передает пресс-служба правоохранительных органов. ЧП произошло около трех часов дня на улице Саперное поле возле метро "Дружбы народов".
Как сообщил очевидец произошедшего, мужчина худого телосложения около 30 лет положил ребенка в корзину, а потом в багажник и умчался в неизвестном направлении.
Мужчина был одет в темную куртку и управлял автомобилем ВАЗ 21099. Номерные знаки машины — АІ 3045 ОС.
В 15:10 полицейские ввели план "Перехват" по поиску мужчины и транспортного средства.
В столице объявлен план "Перехват" (фото: РБК-Украина)
Как мы ранее сообщали, похитительница четырехмесячного младенца в Коцюбинском под Киевом решением Ирпенского райсуда отправлена под ночной домашний арест, и теперь 26-летней Анастасии Полищук запрещено покидать место жительства с восьми вечера до восьми утра до 22 декабря.