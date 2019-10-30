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У центрі Києва викрали дитину: її поклали в багажник авто

STYLERЖиття    30.10.2019 - 16:44
У центрі Києва викрали дитину: її поклали в багажник авто
У Києві викрали дитину (Колаж РБК-Україна)

У Києві поліція розшукує чоловіка, який поїхав на машині з дитиною в багажнику

У Києві поліція оперативно шукає чоловіка, який поклав малюка в багажник автомобіля і зник. У столиці копи оголосили план "Перехоплення", передає прес-служба правоохоронних органів. НП сталася близько третьої години дня на вулиці Саперне поле біля метро "Дружби народів".

Як повідомив очевидець події, чоловік худої статури близько 30 років поклав дитину в корзину, а потім в багажник і помчав у невідомому напрямку.

Чоловік був одягнений у темну куртку і керував автомобілем ВАЗ 21099. Номерні знаки машини — АІ 3045 ОС.

В 15:10 поліцейські ввели план "Перехоплення" з пошуку чоловіка і транспортного засобу.

У центрі Києва викрали дитину: її поклали в багажник автоУ столиці оголошений план "Перехоплення" (фото: РБК-Україна)

Як ми раніше повідомляли, викрадачка чотиримісячного немовляти у Коцюбинському під Києвом рішенням Ірпінського райсуду відправлена під нічний домашній арешт, і тепер 26-річної Анастасії Поліщук заборонено залишати місце проживання з восьмої вечора до восьмої ранку до 22 грудня.

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