В центре Киева подростки устроили погром в ТРЦ: решили развлечься (фото)

Киевский торговый центр на Майдане пострадал от выходки хулиганов
В Киеве в ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости устроили погром - подростки разбили вдребезги стеклянные входные двери. Инцидент произошел ночью 20 января, фото с места происшествия опубликовано в сети.
Как отмечается в сообщении "Типичный Киев" на Facebook-странице, малолетние вандалы "напали" на популярный торгово-развлекательный центр в сердце столицы забавы ради и чтобы развлечься.
Как видно на снимке, битое стекло лежит перед входом в заведение, и внутри перед эскалатором. Там же валяются и стальные штанги и крепления к двери.
В Киеве хулиганы разбили двери в ТРЦ "Глобус" (Фото: facebook.com/kievtypical)
Напомним, что согласно Гражданскому кодексу Украины, вред, причиненный ребенком возрастом до 16 лет, возмещают родители.
Пользователи сети возмущаются выходкой подростков и в комментариях развернули дискуссию о проблемах воспитания и наказании за такое хулиганство.
Фото: скрин комментариев facebook.com/kievtypical