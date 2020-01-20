В центре Киева подростки устроили погром в ТРЦ: решили развлечься (фото)

В Киеве в ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости устроили погром - подростки разбили вдребезги стеклянные входные двери. Инцидент произошел ночью 20 января, фото с места происшествия опубликовано в сети.

Как отмечается в сообщении "Типичный Киев" на Facebook-странице, малолетние вандалы "напали" на популярный торгово-развлекательный центр в сердце столицы забавы ради и чтобы развлечься.

Как видно на снимке, битое стекло лежит перед входом в заведение, и внутри перед эскалатором. Там же валяются и стальные штанги и крепления к двери.

В Киеве хулиганы разбили двери в ТРЦ "Глобус" (Фото: facebook.com/kievtypical)

Напомним, что согласно Гражданскому кодексу Украины, вред, причиненный ребенком возрастом до 16 лет, возмещают родители.

Пользователи сети возмущаются выходкой подростков и в комментариях развернули дискуссию о проблемах воспитания и наказании за такое хулиганство.

Жаль, у нас нет серьезных, как в некоторых странах, исправительных работ! Дней 60 впаять, чтобы улицы мели каждый день, мусор собирали, стены отмывали, вместо учебы!

Они же дети .... Как можно их в армию отдавать? Пусть лучше занимаются х***й, но у мамки под юбкой!

Наверное их воспитывали, как сейчас модно, по принципу "ребенка нельзя наказывать, кричать, запрещать", мамы насмотрятся модных психологов типа Карпачева, он деньги зарабатывает, а у нас такое поколение вырастает;

И конечно же их никто не видел и камеры не работают;

В Африке так даже не поступают! Level of culture - ниже нуля!

Я уже запутался, это уже "Поколение "Альфа" или еще Поколение "Зэт")

У нас что, полицию сократили? Или на дежурстве они по точках сидят, греются ?! Если честно, то я за год ни пешего полицейского в своем микрорайоне не видела. Только машины, и то редко ...

Чувство безнаказанности и лояльные законы - результат к подобным действиям, а "я же мать" будет орать "они же дети".

Фото: скрин комментариев facebook.com/kievtypical