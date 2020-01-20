У центрі Києва підлітки влаштували погром в ТРЦ: вирішили розважитися (фото)

Київський торговий центр на Майдані постраждав від витівки хуліганів
У Києві в ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності влаштували погром - підлітки розбили вщент скляні вхідні двері. Інцидент стався вночі 20 січня, фото з місця події опубліковано в мережі.
Як зазначається в повідомленні "Типовий Київ" на Facebook-сторінці, малолітні вандали "напали" на популярний торгово-розважальний центр в серці столиці заради забави й аби розважитися.
Як видно на знімку, бите скло лежить перед входом у заклад, і всередині перед ескалатором. Там же валяються і сталеві стійки та кріплення до дверей.
У Києві хулігани розбили двері до ТРЦ "Глобус" (Фото: facebook.com/kievtypical)
Нагадаємо, що відповідно до Цивільного кодексу України, шкоду, завдану дитиною віком до 16 років, відшкодовують батьки.
Користувачі мережі обурюються витівкою підлітків і в коментарях розгорнули дискусію про проблеми виховання й покарання за таке хуліганство.
Фото: скрін коментарів facebook.com/kievtypical