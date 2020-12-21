В центре Киева "огненный" митинг: что происходит

В Киеве на улице Банковой проходит акция "Стоп Шкарлет – не дадим убить образование". Сотни молодых людей вышли на улицы столицы и требуют отстранения с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета, которого назначили на прошлой неделе. Что происходит в центре Киева – в фоторепортаже РБК-Украина.

На данный момент на Банковой собралось около 300 человек и преимущественно участники протеста – молодые люди. На странице мероприятия в Facebook указано, что сфера образования пострадала за последние месяцы и педагоги не получили никакой поддержки в условиях пандемии.

"За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год", - сказано в сообщении.

Организаторами акции протеста стали студенческие и молодежные организации Украины. У них в руках плакаты с призывом "Стоп Шкарлет", "Шкарлет – локдаун образования", "Сергей, жду тебя. Твоя отставка".

Участников протеста к офису президента не пропускают, там стоит полиция, и всех желающих посетить новогодний городок обыскивают. Демонстранты устроили настоящее "огненное" шоу и зажгли файеры.

Акция протеста на Банковой в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергея Шкарлета уличили в плагиате – в его работах почти 90% чужих материалов.

А также мы рассказывали о том, кто такой Сергей Шкарлет, которому доверили Министерство образования и науки.