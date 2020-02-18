В центре Киева образовалась огромная воронка: все подробности

В Киеве прорвало теплотрассу из-за чего посреди дороги образовалась огромная яма. Инцидент случился 18 февраля в Печерском районе на улице Генерала Алмазова, 5.

По словам местных жителей и работников рынка, в 12 часов дня ощущалась какая-то вибрация. Некоторые водители решили даже перепарковать свои автомобили подальше от этого места. При этом сам прорыв произошел около 14:00.

На место происшествия приехали коммунальные службы, которые пообещали, что ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой к вечеру 18 февраля, либо уже все закончат утром 19 числа.

В Киеве прорвало теплотрассу (фото: Обозреватель)

Стоит отметить, что жертв и пострадавших нет. Но из-за прорыва часть дороги стала заблокированной. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Напомним, что 2020 год начался не очень хорошо для Киева, посколько в столице было много случаев прорыва труб с горячей водой. Один из самых громких инцидентов произошел в январе возле торгового центра Ocean Plaza.

Тогда прорыв был возле метро "Лыбидская" на улице Антоновича. Посреди дороги провалился асфальт, и этот прорыв был не единственным. Под землю также ушли асфальт и часть тротуарной плитки со стороны входа в "Ашан".

Позже прорыв случился и на улице Семьи Издыковских возле Воздухофлотского проспекта. Горячая вода залила дорогу, дворы жилых домов и улицы. Кроме того, прорыв теплотрассы произошел еще и на Теремках.