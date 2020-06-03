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Прощай скрининг, привет толпы: в сети показали, как работает метро в Киеве

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 23:11
Прощай скрининг, привет толпы: в сети показали, как работает метро в Киеве
Метро в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В киевском метро не соблюдают требования относительно дистанции между пассажирами после ослабления карантина

В Киеве в метро после возобновления работы часто нарушаются карантинные требования в условиях пандемии, и на станциях подземки можно наблюдать большое скопление пассажиров без соблюдения необходимой дистанции.

Соответствующие кадры 3 июня опубликованы на Telegram-канале Pavlovsky News.

Отмечается, что на пересадочных станциях "Театральная" и "Золотые Ворота", а также на "Лукьяновской" начинает ощущаться обычный час пик.

На фото видно, как пассажиры метрополитена в масках скапливаются около касс довольно тесно, образуя очереди. На эскалаторе также социальную дистанцию соблюдают не всегда

"Прощай скрининг, привет толпы... Во многих местах охрана перестала делать скрининг", - говорится в сообщении.

Прощай скрининг, привет толпы: в сети показали, как работает метро в КиевеПрощай скрининг, привет толпы: в сети показали, как работает метро в Киеве

В метро Киева не соблюдают правила карантина (Фото: t.me/pavlovskynews)

Относительно "тянучек" около касс стоит отметить, что жетоны в метро вскоре выйдут из обращения. Как объясняют в пресс-службе метрополитена, оплатить проезд можно KyivSmartCard, карточкой метро (до 31 марта 2021 года) и мобильными приложениями для бесконтактной оплаты.

Ранее сообщалось о том, что пассажиров в метро Киева становится больше, из-за чего некоторые станции стали ограничивать на вход.

Напомним, что в метро Киева вводят ограничения на вход с 1 июня, чтобы не допускать скопления пассажиров и не нарушать правила о необходимой социальной дистанции.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Киевметро
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