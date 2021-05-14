У центрі Києва клумбу прикрасили колючим дротом (фото)

У центрі Києва біля Бессарабського ринку клумбу прикрасили колючим дротом. Фотографію цього опублікували в соцмережах, і вона викликала велике здивування користувачів мережі.

Про цей інцидент розповів Ілгам Гасанов на своїй сторінці в Facebook .

"Ми вже звикли, що арт від міських комунальників може бути супер своєрідний. Але облаштування клумб в центрі міста за допомогою колючого дроту це вже занадто", - написав він.

Гасанов також висловив сподівання, що даний арт-об'єкт надовго там не затримається.

У Києві клумбу прикрасили колючим дротом (фото: facebook.com/ilgam.gasanov)

Ось, що думають в мережі з цього приводу.

Буде незручно, якщо це просто хтось його туди випадково поклав. Хоча, на дві клумби одночасно, навіть дивно;

Там це місце в принципі проблемне. Туди виходить вентиляція фудкорту, під бруківкою водяться черв'яки, там паскудять голуби, лежать бездомні, влітку там дуже жарко, тому що немає дерев, а взимку холодно і слизько. Його перепроєктувати треба;

О це так, місто контрастів;

А розташували б на 100 метрів далі і це б називалося інсталяцією. Дуже актуальною.

Зазначимо, що на це відреагувало комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Шевченківського району. Воно заявило, що дана територія знаходиться не на їх балансі, проте колючий дріт прибрали, і показали, як тепер виглядає клумба.

Клумбу в центрі Києва прибрали (фото: facebook.com/kpuzn.shevchenkivskyi)