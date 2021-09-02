ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В центре Киева грузовик провалился на месте открытия нового фонтана

Новина українською →
Киев, Четверг 02 сентября 2021 11:21
В центре Киева грузовик провалился на месте открытия нового фонтана Коллаж РБК-Украина: в Киеве грузовик провалился на Арсенальной площади (фото в коллаже: "Типичный Киев")
Автор: Роман Мирончук

В Киеве грузовик провалился на Арсенальной площади, которую недавно отреставрировали и сделали новый фонтан. Два левых колеса автомобиля ушли под плитку, где находится новый фонтан, из-за чего машину наклонило на бок.

Фото и видео с места инцидента опубликовал "Типичный Киев" в своем Telegram-канале.

Изначально появилась одно фото и это вызвало сомнения, не фей ли это. Но потом были опубликованы другие снимки и даже видео с Арсенальной площади.

В центре Киева грузовик провалился на месте открытия нового фонтана

В Киеве грузовик провалился на Арсенальной площади (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

"Новая "арт-инсталяция" на недавно открытой после реставрации Арсенальной площади. Оказалось, не фейк", - говорится в сообщении.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. Он должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.

"Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", - заявил Кличко.

Отметим, что новый светомузыкальный фонтан открыли только вчера, 1 сентября. Его оборудовали интеллектуальной системой динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку. Арсенальную площадь обновляли почти год.

В Киеве открыли новый фонтан на Арсенальной площади (видео: YouTube)

Интересно, что в фонтане используется 56 фонтанных насосов и 56 светильников. Светильники установили накладные. Они должны выдерживать нагрузку в 1,5 тонны.

Напомним, в центре Днепра девушка провалилась по шею в яму с водой. При этом ее ели вытащили. На помощь сразу же бросились коммунальщики, которые там делали ремонт.

Ранее в Киеве женщина провалилась в яму с кипятком и едва не сварилась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Чрезвычайное положение
LITE
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины