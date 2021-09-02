У центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтану

У Києві вантажівка провалилася на Арсенальній площі, яку нещодавно відреставрували і зробили новий фонтан. Два лівих колеса автомобіля пішли під плитку, де знаходиться новий фонтан, через що машину нахилило на бік.

Фото і відео з місця інциденту опублікував "Типовий Київ" у своєму Telegram-каналі .

Спочатку з'явилася одне фото і це викликало сумніви, чи не фейк це. Але потім були опубліковані інші знімки і навіть відео з Арсенальної площі.

У Києві вантажівка провалилася на Арсенальній площі (фото: Telegram-канал"Типовий Київ")

"Нова" арт-інсталяція " на нещодавно відкритій після реставрації Арсенальній площі. Виявилося, не фейк", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що водій вранці привіз бутильовану воду в одну з установ, яка знаходиться у відреставрованому приміщенні. Він повинен був зупинитися біля воріт і занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче.

Зараз фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою.

"Інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі завдані збитки", - заявив Кличко.

У Києві вантажівка провалилася на Арсенальній (фото: facebook.com/E.Sarakhman)

Зазначимо, що новий світломузичний фонтан відкрили тільки вчора, 1 вересня. Його обладнали інтелектуальною системою динамічних форсунок, які реагують на світло і музику. Арсенальну площу оновлювали майже рік.

У Києві відкрили новий фонтан на Арсенальній площі (відео: YouTube)

Цікаво, що у фонтані використовується 56 фонтанних насосів і 56 світильників. Світильники встановили накладні. Вони повинні витримувати навантаження в 1,5 тонни.