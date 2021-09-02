ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтану

Новость на русском →
Київ , Четвер 02 вересня 2021 11:21
У центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтану Колаж РБК-Україна: у Києві вантажівка провалилася на Арсенальній площі (фото в колажі: "Типовий Київ")
Автор: Роман Мирончук

У Києві вантажівка провалилася на Арсенальній площі, яку нещодавно відреставрували і зробили новий фонтан. Два лівих колеса автомобіля пішли під плитку, де знаходиться новий фонтан, через що машину нахилило на бік.

Фото і відео з місця інциденту опублікував "Типовий Київ" у своєму Telegram-каналі.

Спочатку з'явилася одне фото і це викликало сумніви, чи не фейк це. Але потім були опубліковані інші знімки і навіть відео з Арсенальної площі.

У центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтану

У Києві вантажівка провалилася на Арсенальній площі (фото: Telegram-канал"Типовий Київ")

"Нова" арт-інсталяція " на нещодавно відкритій після реставрації Арсенальній площі. Виявилося, не фейк", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що водій вранці привіз бутильовану воду в одну з установ, яка знаходиться у відреставрованому приміщенні. Він повинен був зупинитися біля воріт і занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче.

Зараз фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою.

"Інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі завдані збитки", - заявив Кличко.

У центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтануУ центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтануУ центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтануУ центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтануУ центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтануУ центрі Києва вантажівка провалилася на місці відкриття нового фонтану

У Києві вантажівка провалилася на Арсенальній (фото: facebook.com/E.Sarakhman)

Зазначимо, що новий світломузичний фонтан відкрили тільки вчора, 1 вересня. Його обладнали інтелектуальною системою динамічних форсунок, які реагують на світло і музику. Арсенальну площу оновлювали майже рік.

У Києві відкрили новий фонтан на Арсенальній площі (відео: YouTube)

Цікаво, що у фонтані використовується 56 фонтанних насосів і 56 світильників. Світильники встановили накладні. Вони повинні витримувати навантаження в 1,5 тонни.

Нагадаємо, в центрі Дніпра дівчина провалилася по шию в яму з водою. При цьому її ледь витягли. На допомогу відразу ж кинулися комунальники, які там робили ремонт.

Раніше в Києві жінка провалилася в яму з окропом і ледь не зварилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Надзвичайний стан
LITE
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини