ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В центре Киева с дома обрушилась плитка прямо на прохожих (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 26 октября 2021 19:47
В центре Киева с дома обрушилась плитка прямо на прохожих (видео) Коллаж РБК-Украина: в центре Киева на людей обрушилась плитка
Автор: Роман Мирончук

В центре Киева с дома посыпалась плитка прямо на прохожих. К счастью, люди успели вовремя отбежать. Инцидент произошел на улице Ярославов Вал, 26.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Куски плитки упали на тротуар и стоящие на улице столики ресторана. Это видно на видео.

Стоит отметить, что по словам автора видео, прохожие успели чудом отбежать от здания, когда началась обваливаться плитка.

Напомним, в селе Обуховка в Днепропетровской области на подростка упала железобетонная плита. Это произошло во время выполнения строительных работ на территории частного домовладения.

В результате происшествия парень 2005 года рождения от полученных травм скончался на месте. При этом тело ребенка было так просто не достать из-за завала. Пришлось вызывать кран.

Мы также писали о том, что в Кременчуге Полтавской области умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детском саду. Дерево также задело 5-летнего мальчика.

Обоих детей доставили в больницу, но к сожалению, девочку медикам спасти не удалось. Всего во время инцидента на прогулке вместе с воспитательницей во дворе было 18 детей.

В полиции сообщили, что по факту травмирования деревом детей в саду открыто уголовное производство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
День Иверской иконы Божией Матери: что нельзя делать в праздник, приметы
День Иверской иконы Божией Матери: что нельзя делать в праздник, приметы