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У центрі Києва з будинку обрушилася плитка прямо на перехожих (відео)

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Київ , Вівторок 26 жовтня 2021 19:47
У центрі Києва з будинку обрушилася плитка прямо на перехожих (відео) Колаж РБК-Україна: у центрі Києва на людей обрушилася плитка
Автор: Роман Мирончук

У центрі Києва з будинку посипалася плитка прямо на перехожих. На щастя, люди встигли вчасно відбігти. Інцидент стався на вулиці Ярославів Вал, 26.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану, які стоять на вулиці. Це видно на відео.

Варто зазначити, що за словами автора відео, перехожі встигли дивом відбігти від будівлі, коли почалася обвалюватися плитка.

Нагадаємо, в селі Обухівка в Дніпропетровській області на підлітка впала залізобетонна плита. Це сталося під час виконання будівельних робіт на території приватного домоволодіння.

В результаті події хлопець 2005 року народження від отриманих травм помер на місці. При цьому тіло дитини було так просто не дістати через завал. Довелося викликати кран.

Ми також писали про те, що в Кременчуці Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому садку. Дерево також зачепило 5-річного хлопчика.

Обох дітей доставили в лікарню, але на жаль, дівчинку медикам врятувати не вдалося. Всього під час інциденту на прогулянці разом з вихователькою у дворі було 18 дітей.

У поліції повідомили, що за фактом травмування деревом дітей у садочку відкрито кримінальне провадження.

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